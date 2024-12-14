قناة العالم
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طوفان الأقصى
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
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احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
البوصلة
ضيف وحوار
نقطة تواصل
المغاربیة
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
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قصف مدفعي اسرائيلي مكثف بمنطقة الصفطاوي غرب جباليا شمالي القطاع
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اعلام الاحتلال: تظاهرات بانحاء البلاد للمطالبة بصفقة تبادل ووقف الحرب بغزة
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مكتب الاعلام الحكومي بغزة: 195 شهيدا من الصحفيين منذ بدء عدوان الاحتلال
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قصف مدفعي اسرائيلي يستهدف تل الزعتر في مخيم جباليا شمال قطاع غزة
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قصف مدفعي اسرائيلي يستهدف منطقة تل الزعتر بمخيم جباليا شمالي القطاع
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لابيد: على حكومة نتنياهو الغاء كل الاجندات وابرام صفقة تعيد المختطفين فورا
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موقع عبري: رئيس الشاباك وكبار مسؤولي الجيش يبحثون بالاردن وضع سورية
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الاعلام العبري: انباء اولية عن عملية دهس قرب مستوطنة "عيلي" جنوب نابلس
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الامم المتحدة:سورية تعيش ازمة قاسية ونعمل على سرعة توفير المساعدات
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اعلام الاحتلال: تظاهرة في تل ابيب للمطالبة بإبرام صفقة تبادل للأسرى