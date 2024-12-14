الاحتلال يقصف مستودعات التسليح في درعا وحمص

العالم-سوریا

وقالت المصادر فجر اليوم الاحد إن طيران الاحتلال قصف مستودعات "الفرقة 18" التابعة للجيش السوري شرقي مدينة حمص وسط البلاد.

وأضافت أن الطيران الاسرائيلي استهدف أيضا مستودعات التسليح في بلدة محجة شمالي درعا.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على سوريا منذ الإطاحة بنظام الأسد، بحيث شنّ عدة غارات خلال الساعات الماضية، واستهدف مستودعات الصواريخ والقواعد والمطارات العسكرية بالتوازي مع مواصلته التوغل في جنوبي البلاد، في اتجاه العاصمة دمشق.

واستهدفت الغارات الإسرائيلية مقار ومستودعات تابعةً للجيش السوري، في أرياف اللاذقية وطرطوس، ومناطق متعددة، بينها مصياف ومحيط دمشق وجبال القلمون.

والخميس، شنّ الاحتلال غارات استهدفت جبل قاسيون، في دمشق، حيث تقع مواقع الحرس الجمهوري للنظام السابق، بعد أن استهدف جزءاً كبيراً منها في وقت سابق أيضاً.

وأدت معظم الهجمات إلى إلحاق أضرار فادحة بمنظومة الدفاع الجوي السوري وتدمير أكثر من 90% من صواريخ أرض جو الاستراتيجية التي تم تحديد موقعها، كما ادعى جيش الاحتلال.