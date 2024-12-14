أكسيوس: "إسرائيل" والأردن أجريا محادثات سرية حول الوضع في سوريا

العالم-الاحتلال

وأضاف الموقع أن "إسرائيل والأردن، يشتركان في الحدود مع سوريا، كما يسعيان للعمل معا على معالجة مخاوفهما الأمنية المشتركة".

وأوضح "أكسيوس" أن "الأردن يلعب دور الوسيط بين إسرائيل والجماعات المعارضة السورية، بما في ذلك هيئة تحرير الشام".

وكشف مسؤولون صهاينة للموقع أن "مدير جهاز الشاباك الإسرائيلي، برفقة كبار ضباط جيش الاحتلال الإسرائيلي، اجتمع يوم الجمعة مع مدير جهاز المخابرات العامة الأردني أحمد حسني وكبار القادة العسكريين الأردنيين".

وأكد الموقع أنه "تمت مناقشة الوضع في سوريا، بما في ذلك تنسيق تعامل كل من إسرائيل والأردن مع الحكومة الانتقالية".

وأشار موقع "أكسيوس" إلى أن "الجيش الإسرائيلي والسفارة الأردنية في واشنطن امتنعا عن التعليق حول المحادثات".