قناة العالم
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سوریا
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البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
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إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
البوصلة
ضيف وحوار
نقطة تواصل
المغاربیة
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أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
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10 شهداء ونحو 30 مصابا بغارات اسرائيلية متفرقة على مدينة غزة قبل قليل
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غارات اسرائيلية على محيط دمشق بعد استهدافات بريف حمص وحماة ودرعا
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3 شهداء وعدة مصابين بغارة اسرائيلية على منزل بحي الزيتون جنوب مدينة غزة
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4 شهداء وعدة مصابين بقصف اسرائيلي لمنزل بشارع النفق وسط مدينة غزة
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غارات اسرائيلية تستهدف معامل الدفاع في السفيرة شرق مدينة حلب السورية
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شهيدان وإصابات بقصف الاحتلال منزلا بشارع النفق وسط مدينة غزة
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إصابات بغارة اسرائيلية استهدفت منزلا في حي الزيتون جنوبي مدينة غزة
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الطيران المروحي للاحتلال يقصف منزلا في قيزان النجار بمدينة خانيونس
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سلسلة غارات اسرائيلية عنيفة تستهدف مواقع عسكرية سورية بمناطق مختلفة
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مراسلة العالم: شهيد ثالث برصاص أمن السلطة بجنين هو الطفل محمد العامر