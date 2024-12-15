قناة العالم
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طوفان الأقصى
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
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آسيا الوسطي
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
البوصلة
ضيف وحوار
نقطة تواصل
المغاربیة
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أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
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طائرات الاحتلال شنت 61 غارة في سوريا خلال الساعات القليلة الماضية
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اعلام العدو:دمرنا مستودعات صواريخ وراجمات بمنطقة القلمون بريف دمشق
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جيش الاحتلال ينفذ عمليات نسف لمباني سكنية بمخيم جباليا شمالي قطاع غزة
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زوارق الاحتلال تقصف غربي مخيم النصيرات
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قصف مدفعي شمال وغرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة
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شهداء غالبيتهم اطفال بقصف الاحتلال منازل بمدينة غزة في الساعات الماضية
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14 شهيدا وأكثر من 30 مصابا جراء قصف الاحتلال 3 مناطق شمالي مدينة غزة
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إندلاع حريق في مصنع "البدر" بحي الدرج في مدينة غزة جراء قصف اسرائيلي
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قوات الاحتلال الاسرائيلي تقتحم مخيم بلاطة شرقي نابلس بالضفة الغربية
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قصف اسرائيلي واطلاق نار في محيط منطقة الشيخ زايد وشمال بيت لاهيا