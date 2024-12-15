استشهاد طفل برصاص أمن السلطة في جنين

العالم _ فلسطين المحتلة

وأعلنت مصادر محلية، عن استشهاد الفتى محمد عماد العامر عمره 13عاما ، متأثراً بإصابته الخطيرة برصاص أجهزة السلطة في جنين اليوم.

وكشف الصحفي عميد شحادة تفاصيل إضافية عن استشهاد الطفال العامر، مبينا أنه اتصل على عماد العامر، والد الطفل محمد العامر من مخيم جنين الذي أبلغه أنه لواء في جهاز الأمن الوقائي، وأنه صرخ على عساكر السلطة بأنهم بجوار بيت لواء خلال دخولهم إلى مخيم جنين، ولكن قناص من أجهزة السلطة أطلق النار على طفله محمد وقتله أمام باب البيت.

وكانت أجهزة أمن السلطة قد اغتالت صباح اليوم السبت، القيادي في كتيبة جنين يزيد جعايصة المطارد للاحتلال الإسرائيلي منذ ما يزيد عن أربع سنوات على خلفية عمله المقاوم.

واندلعت اشتباكات عنيفة في المخيم، بعد أن حاصرته قوة كبيرة من أجهزة أمن السلطة التي استدعت تعزيزات من مناطق أخرى ونشرت قناصة في بعض المباني.

ومنذ 7 أكتوبر 2023 قتلت قوات أمن السلطة 13 فلسطينيا وأصابت العشرات في الضفة الغربية.

واستنكرت حركة “حماس”، استمرار قيام أجهزة السلطة الأمنية بملاحقة المقاومين والمطلوبين للاحتلال، وحالة الاستهداف المتصاعد والمتعمد لهم في جنين، والتي تتماشى بشكل تام مع عدوان الاحتلال وإجرامه، دون أي اكتراث لكل النداءات بكف يدها عن أبناء شعبنا ومقاومينا.