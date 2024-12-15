اجتماع العقبة الوزاري يحذر من الفوضى وتعقيد الوضع السوري نتيجة التوغل

العالم - مراسلون

شهدت مدينة العقبة، اجتماعات اللجنة الوزارية العربية من أجل سوريا بمشاركة وزراء خارجية عرب وتركيا وأمريكا.

وبحسب البيان الختامي الذي صدر عن الاجتماعات فقد شدد جميع المجتمعين على ضرورة ضمان واحترام اختيارات الشعب السوري في المرحلة القادمة ودعم عملية انتقال سلمية للسلطة، ولعل النقطة الأهم هي إدانة الانتهاكات واحتلال قوات الجيش الاسرائيلي لمناطق جنوب الأراضي السورية.

وقال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي: "كنا واضحين في إدانة التوغل الإسرائيلي داخل سوريا في المنطقة العازلة وهو خرق لاتفاق وقع عام 1967 ، الغارات التي تشن في مناطق واسعة في سوريا تسهم في إغراق سوريا في الفوضى وتعقيد الأمور".

وتشهد سوريا في الآونة الأخيرة تطورات وأحداث سريعة أدت الى رحيل نظام الرئيس بشار الاسد وسيطرة فصائل المعارضة المسلحة على جزء من أراضيها بدعم مخطط من أمريكا واسرائيل وبتنفيذ من تركيا.