شهداء ومصابون في قصف الاحتلال أنحاء متفرقة في قطاع غزة

العالم - فلسطين المحتلة

وأفادت "وكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)"، باستشهاد وإصابة عدد من المواطنين، في قصف الاحتلال خيمة تؤوي نازحين في عزبة بيت حانون شمال القطاع.

كما استشهد مواطن فلسطيني وزوجته واثنتين من بناته، وأصيب آخرون، في قصف الاحتلال المدفعي شارع السلطان عبد الحميد في بيت حانون.

من جهته، أفاد "المركز الفلسطيني للإعلام"، ان قوات الاحتلال الصهيوني ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، لليوم الـ 436 تواليًا، عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، مع ارتكاب مجازر ضد المدنيين، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 95% من السكان.

وأفاد مراسل المركز، أن طائرات الاحتلال ومدفعيته واصلت غاراتها وقصفها العنيف -الأحد- على أرجاء متفرقة من قطاع غزة، مستهدفة منازل وتجمعات النازحين وشوارع، موقعة عشرات الشهداء والجرحى.

وتواصل قوات الاحتلال اجتياحها البري لأحياء واسعة في رفح، منذ 7 مايو الماضي، وعدة محاور من غزة وسط قصف جوي ومدفعي وارتكاب مجازر مروعة، وعمليات نسف لمنازل المواطنين في مخيم جباليا.

ولليوم الـ 72 تواليا، يرزح شمال غزة تحت حصار وتجويع إسرائيلي وسط قصف جوي ومدفعي عنيف، وعزل كامل للمحافظة الشمالية عن غزة.

وتواصل قوات الاحتلال لليوم الـ 54 تعطيل عمل الدفاع المدني قسرا في مناطق شمال قطاع غزة بفعل الاستهداف والعدوان الإسرائيلي المستمر، وبات آلاف المواطنون هناك بدون رعاية إنسانية وطبية.

واستشهد المواطن أبو علاء خلف وزوجته وابنتيه، إضافة لعدد من الإصابات من عائلة الزعانين جراء قصف مدفعي إسرائيلي على شارع السلطان عبد الحميد في بيت حانون شمال قطاع غزة، وفق مصادر محلية.

وأفاد مصدر محلي ان قوات الاحتلال حاصرت في وقت مبكر مركز إيواء في عزبة بيت حانون يضم نحو ألفي نازح وسط قصف مدفعي.

وأضاف أن جيش الاحتلال أجبر النازحين في مدرسة خليل عويضة ببيت حانون على النزوح بعد محاصرتها واعتقل الشباب في موقع الإدارة المدنية.

وأعلن الدفاع المدني عن انتشال 4 شهداء وعدد من الجرحى بعد قصف الاحتلال منزلاً لعائلة “عروق” في حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة.

واشتعلت النيران في مصنع “البدر” بشارع يافا في حي الدرج بمدينة غزة، جراء قصفه من الاحتلال.

وقصفت قوات الاحتلال محيط منطقة الشيخ زايد وشمال بيت لاهيا شمالي غزة.

وأفادت مصادر محلية، باستشهاد الأشقاء علاء ووكريم وهديل رضوان طوطح، فجر اليوم، في قصف إسرائيلي استهدف منزلهم في حي الزيتون بمدينة غزة، في حين أصيب عدد آخر في غارة إسرائيلية استهدفت منزلا بشارع النفق وسط مدينة غزة.

وذكرت المصادر، أن 8 مواطنين وأصيبوا في قصف إسرائيلي استهدف خيمة تؤوي نازحين في دير البلح وسط قطاع غزة.

وشنّت طائرات الاحتلال الإٍسرائيلي، الليلة، غارتين استهدفتا غرب مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة برا وبحرا وجوا منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 44,930 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 106,624 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.