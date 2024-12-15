إعلام ليبي: اشتباكات مسلحة في محيط مصفاة الزاوية

العالم -ليبيا

وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط صباح الأحد حالة الطوارئ في مصفاة الزاوية لتكرير النفط بسبب اشتباكات بين مجموعات مسلحة في محيط المصفاة.

وقال بيان للمؤسسة إنها "تعلن حالة القوة القاهرة والطوارئ من الدرجة الثالثة (القصوى) بعد تعرض عدد من خزانات مصفاة الزاوية خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد 15 ديسمبر لأضرار جسيمة أدت إلى نشوب حرائق خطيرة نتيجة إصابتها بأعيرة نارية جراء الاشتباكات الدائرة بين مجموعات مسلحة في محيطها بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة".

وأشار البيان إلى تمكن عناصر الأمن والسلامة من السيطرة على الحرائق والتسريبات في خطوط الغاز، والحد من خطورة انتشارها "رغم استمرار الاشتباكات.. الأمر الذي يعرض حياة العاملين وسكان المنطقة برمتها إلى مخاطر لا يمكن توقع أضرارها".

ودعا البيان المؤسسات والجهات المختصة إلى "تحمل مسؤولياتها والتحرك بأسرع ما يمكن لإيقاف هذه الاشتباكات وتجنيب المواقع النفطية دائرة الصراع الدائر مهما كانت أسبابه ودوافعه".

وطالب مجلس إدارة المؤسسة حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة "بالتدخل لفض الاشتباكات والقضاء على الفتنة، بأي شكل من الأشكال، نظرا لما تشكله من خطر كبير.. لما تحتويه هذه الخزانات من مواد سهلة الاشتعال".

وأكدت المؤسسة أن مجلس إدارتها في حالة انعقاد دائم مع كل الإدارات والمراكز التابعة له المعنية لمتابعة تطورات الأحداث في المنطقة، واتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة حيالها، للحد ما أمكن من المخاطر التي قد تهدد الأرواح والممتلكات.