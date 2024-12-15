'إسرائيل' تستغل وقف إطلاق النار لتوسيع اعتداءاتها على لبنان

العالم _ مراسلون

وأفاد مراسل قناة العالم الإخبارية، حسين عز الدين، من جنوب لبنان، بأن الخروقات والانتهاكات الإسرائيلية للأراضي اللبنانية لا تزال مستمرة، مشيرا إلى عمليات التدمير الممنهج التي ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في عدة قرى، خصوصًا في بلدة كفر كلا ويارون وأطراف بلدة طير حرفا، حيث تقوم الجرافات بهدم المنازل وتفجير أخرى مستغلةً وقف إطلاق النار.

كما ذكر مراسل العالم أن الاعتداءات الإسرائيلية تواصلت عصر يوم أمس عبر استهداف إحدى الطائرات المسيرة لمواطن على الطريق الخردلي في مرجعيون، مما أدى إلى استشهاده.

وأوضح أن الخروقات الجوية والبرية لكيان الاحتلال تستمر في بعض النقاط، خاصةً فيما يتعلق بما يُعرف بالخط الأزرق أو النقاط التي يُبنى عليها خط الانسحاب.

وقال مراسل العالم إن هذه التطورات تزامنت مع استمرار الجيش اللبناني في انتشاره داخل مدينة الخيام، حيث دخلها بالكامل، بالإضافة إلى دخول الفرق الصحية لانتشال جثامين الشهداء من تحت الأنقاض، فضلا عن تحديد نقاط جديدة للجيش اللبناني، مثل النقطة الفاصلة بين بلدة الوزاني وعين عرب.

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