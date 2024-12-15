لماذا تعتبر الضفة الغربية الأكثر تأثيرا في أي معادلة مستقبلية لفلسطين؟

العالم - مراسلون

وأكد مراسل العالم في رام الله المحتلة فارس الصرفندي، أن لا خيار لإسرائيل إلا الخشية من الضفة الغربية لأنها مستودع الوقود الحقيقي وهي التي تشكل الجبهة المتقدمة للفلسطينيين.

وأضح مراسل العالم أنه لما يجري الحديث عن قطاع غزة فيعني ذلك أنها محاصرة ومفصولة تماما في نهاية المطاف، متابعا أن جنوب لبنان بالنسبة للكيان فيعني أن لبنان دولة أخرى ولها حدود، والكيان الإسرائيلي مضطر أن يعود اليه.

وأضاف مراسل العالم الى أن الضفة الغربية تختلف حيث يعيش 2.900.000 فلسطيني فيها، والكيان لديه أطماع كثيرة فيها، مشيرا الى وجود خلافات متعددة بسبب الاختلاط بين حدود الضفة الغربية ومناطق 1948.

وتابع المراسل أنه لا داعي لاعتبار الضفة منطقة محصورة خاصة وأنها تمتد الى حدود الأردن يعني يشكل حوالي 3 كيلومترات حدود مشتركة مع الأردن، إضافة الى منطقة بحر الميت لها شاطئ شرقي على الأردن وشاطئها الغربي على الأراضي الفلسطينية وهي منطقة مفتوحة ما تثير قلق الكيان لخلق أزمة له.

وتطرق مراسل العالم الى أن الضفة الغربية تشكل أزمة وخزانا وقوديا قد يتفجر وفي حال تفجرها سيدفع الاحتلال الثمن المضاعف عدة مرات عن الثمن الذي دفعه في قطاع غزة أو في جنوب لبنان.

ولخص القول الى إن قرب مناطق الضفة الغربية من مستوطنات الكيان الذي يعني احتمال اندلاع اشتباك مباشر، بالإضافة الى حالة الضغط الفلسطيني الديموغرافي على الاحتلال، يؤثر على ازدياد الخوف والقلق الإسرائيلي من الضفة الغربية والتي هي بالفعل الأكثر تأثيرا في أي معادلة مستقبلية.