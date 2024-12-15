الجيش السوداني يعلن مقتل قائد لـ'قوات الدعم السريع' في الفاشر

العالم - السودان

وقال الجيش السوداني في بيان، أمس السبت، إنّ سلاح الطيران نفّذ غارات جوية، يوم الجمعة، أدّت إلى تدمير 45 مركبة قتالية بكامل عتادها العسكري وطواقمها.

ووفقاً للبيان، حشدت "قوات الدعم السريع" تعزيزات كبيرة من مختلف الولايات والمناطق بهدف شنّ هجوم واسع على مدينة الفاشر والسيطرة على مقر الفرقة السادسة.

وأشار البيان إلى أنّ الدفاعات الجوية للقوات المسلحة أسقطت 3 مسيّرات كانت تستهدف مواقع استراتيجية داخل المدينة.

وتُعدّ الفاشر محوراً رئيسياً للمواجهات المحتدمة بين الجيش السوداني و"قوات الدعم السريع"، التي تسيطر على 4 من أصل 5 ولايات في إقليم دارفور، هي: جنوب وشرق ووسط وغرب دارفور.

وفي ظل سيطرتها على معظم الإقليم، تخوض "الدعم السريع" معارك عنيفة للاستحواذ على مدينة الفاشر، التي تمثل آخر معاقل الجيش السوداني في المنطقة.

يذكر أنّ الحرب التي يشهدها السودان، اندلعت في نيسان/أبريل 2023، بين الجيش السوداني بقيادة رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، و"قوات الدعم السريع" بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي).

وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.