استمرار قنص المواطنين في محيط مستشفی كمال عدوان

العالم - مراسلون

وأفاد مراسل قناة العالم في خان يونس، محمد أبوعبيد، باستشهاد مواطنين، وإصابة آخرين، في قصف الاحتلال تجمعا للمواطنين في محيط المستشفى، الذي يتعرض لقصف متواصل منذ أكثر من شهرين.

وأشار مراسل قناة العالم الی استشهاد أکثر من 15 فلسطيني في مدرسة خليل أبوعويضة في شمال القطاع في بيت حانون جراء الاقتحام المباغت والمفاجئ من قبل جرافات الاحتلال الاسرائيلي.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة برا وبحرا وجوا منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 44,930 مواطنا، أغلبهم من النساء والأطفال، وإصابة 106,624 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.