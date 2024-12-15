الاحتلال يشن حملة اقتحام واعتقالات في الضفة الغربية

العالم _ فلسطين المحتلة

ففي نابلس، اقتحمت قوات المنطقة الشرقية من المدينة ومخيم بلاطة وشارع القدس وشارع الجامعة العربية. وخلال الاقتحام، قامت قوات الاحتلال تخريب ممتلكات المواطنين في شارع الاتصالات المحاذي لمخيم بلاطة وتجريف الشارع.

وفي قلقيلية جددت قوات الاحتلال اعتقال والدة منفذ عملية “قدوميم” من بلدة باقة الحطب شرق قلقيلية للمرة الرابعة. كما اعتقل الاحتلال والد الأسير “يونس هيلان” بعد اقتحام منزله في بلدة حجة شرق قلقيلية، واعتدى على نجله بالضرب المبرح خلال اقتحام منزله بالبلدة وتم نقله للمشفى.

وفي الخليل اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت أمر شمال المدينة، وبلدة بيت عوا غربا حيث أخذت قياسات منزل منفذ عملية النفق الأسير عز المسالمة تمهيدًا لهدمه. والأسير مسالمة هو منفذ عملية حاجز النفق قبل أيام والتي أدت إلى مقتل مستوطن وإصابة آخرين بعد إطلاق النار على حافلة للمستوطنين.

كذلك اقتحمت قوات الاحتلال مدينة يطال والمنطقة الجنوبية من الخليل وبلدة كوبر شمال رام الله، وقرية رنتيس غرب المدينة، حيث شنت حملة دهم لمنازل المواطنين.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مخيم الجلزون للاجئين شمال رام الله ما أدى إلى اندلاع مواجهات، أطلقت خلالها قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع تجاه المواطنين ومنازلهم، دون أن يبلغ عن إصابات أو اعتقالات.