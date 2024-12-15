رئيس السلطة القضائية: لا أمل لنا من المحافل الدولية في إيقاف آلة القتل الصهيونية

العالم _ إيران

وخلال لقائه مع رئيس القضاء في سلطنة عمان الذي يزور إيران على رأس وفد قضائي رفيع المستوى،وضمن ترحيبه بهذه الهيئة القضائية للدولة الجارة الصديقة سلطنة عُمان والوفد الرفيع المرافق لها، اعرب حجة الاسلام ايجئي عن امتنانه للحكومة العُمانية وشعبها وعلمائها ومفكريها لاتخاذهم مواقفا إيجابيا ، تخلد في التاريخ ،في إدانة جرائم الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني.

وأضاف رئيس السلطة القضائية الايرانية "اليوم هناك واجب ثقيل على عاتق علماء الدول الإسلامية والمؤسسات القضائية في الدول الإسلامية لإدانة ومتابعة جرائم الصهاينة في غزة ولبنان وسورية،التي ترتكب نتيجة للدعم الشامل من بعض الدول الغربية منذ اكثر من عام، وادت الى استشهاد نحو 50 ألف فلسطيني من رجال ونساء حتى لم ترحم حتى الأطفال والمرضى بل وايضا طالت المستشفيات والمدارس والملاجئ في غزة.

وتابع حجة الاسلام ايجئي "لقد رأى الجميع آثار الجرائم الصهيونية في لبنان ايضا ؛ والآن في سورية ومن خلال استغلال الفراغ الناشىء حاليا هناك ، يرتكب الكيان الصهيوني جرائم منها تدمير البنية التحتية الدفاعية والاستراتيجية وينتهك سلامة ووحدة أراضي هذا البلد الإسلامي ".

تأكيد على تعزيز العلاقات الإيرانية- العُمانية

ومن ناحية اخرى ، وصف رئيس السلطة القضائية العلاقات بين إيران وسلطنة عمان بأنها طويلة الأمد وودية وواسعة النطاق في مختلف المجالات ، مؤكدا على تطوير وتوسيع العلاقات القضائية والقانونية بين هذين البلدين الجارين والصديقين.

ورأى رئيس السلطة القصائية الايرانية "ينبغي لإيران وعمان أن تتبادلا خبراتهما وإنجازاتهما في مجال القضايا القانونية والقضائية؛وذلك عبر اخذ القواسم المشتركة في هذا النطاق بشكل خاص في مجالات مثل استخدام التقنيات الجديدة والإجراءات الإلكترونية واستخدام الذكاء الاصطناعي من أجل تسريع وتسهيل التحقيقات القضائية وتقديم الخدمات للشعب.