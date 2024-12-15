غريب آبادي: إصدار حكم الإعدام بحق نتنياهو ليس مستحيلاً

العالم _ إيران

وقال مساعد وزير الخارجية الإيراني في مقابلة صحفية: "إصدار حكم الإعدام على نتنياهو ليس مستحيلاً، وإذا تمت محاكمته فهو ممكن".

وأضاف غريب ابادي: "لا توجد أي محكمة عادلة تتعامل مع جرائم الكيان الصهيوني ومسؤوليه المجرمين".

واوضح: "لم تصدر المحكمة الجنائية الدولية سوى أمر اعتقال، وهو إجراء اولي فقط يمكن تتخذه الكيان القضائي".

إن أمريكا متواطئة ومسؤولة بشكل كامل عن جرائم النظام الصهيوني.

وتابع مساعد وزير الخارجية الايراني: "إن موضوع حقوق الإنسان هي مجرد أداة بيد أمريكا وحلفائها".

وشدد غريب أبادي: "إن حقوق الإنسان الأمريكية تعني ارتكاب جرائم ضد شعبها وضد بلدان أخرى ودعم النظام الصهيوني".