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جنين تشيع جثماني شهيدين إرتقيا برصاص السلطة الفلسطينية

الثلاثاء ١٧ ديسمبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٢١ بتوقيت غرينتش

شيّع أهالي مخيم جنين، جثماني الشهيدين، القائد في كتيبة جنين يزيد جعايصة والطفل محمد العامر ، الذين ارتقيا برصاص أجهزة أمن السلطة الفلسطينية قبل ثلاثة أيام خلال الحملة العسكرية من الأجهزة الأمنية على مخيم جنين، وطالب المشاركون بضرورة إنهاء هذه الحالة المستمرة في المخيم .

العالم خاص بالعالم

بعد ثلاثة ايام من استشهاده، يودع أهالي مخيم جنين ومدينة جنين وقراها الشهيدين القائد في كتيبة جنين يزيد جعايصة والطفل محمد العامري الذين قتلوا على أيدي أجهزة أمن السلطة الفلسطينية في إطار الحملة العسكرية التي تقوم فيها في مخيم جنين.

وقالت راية عروق مراسلة العالم في مخيم جنين أن أجهزة أمن السلطة الفلسطينية تقول بأنها تريد السيطرة على مخيم جنين وبأنها تريد القضاء على الخارجين عن القانون- بحسب توصيفها- إلا أن المقاومين في مخيم جنين وأهالي جنين ومدينتها وقراها يرفضون هذا التشبيه، ويقولون أنهم مقاومين في مخيم جنين من كافة الفصائل وعلى رأسهم كتيبة جنين، سرايا القدس التابعة لحركة الجهاد الاسلامي ترفض هذا التشبيه وترفض تسليم السلاح.

ولفتت مراسلتنا إلى أن الفلسطينيين كلهم على وجه، سواء يقولون بان هذا الدم الفلسطيني الذي ينزف على أيدي أجهزه أمن السلطة الفلسطينية لن يدعم الحالة الوطنية النضالية داخل مخيمات شمال الضفة الغربية، يقولون بانهم مستمرين في الكفاح والنضال حتى تحرير المسجد الاقصى وان هذا السلاح عندما وجد من أجل رفعه في وجه الإحتلال الاسرائيلي.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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