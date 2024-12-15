شاهد/ شهداء وجرحى بنيران أمن السلطة الفلسطينية بمخيم جنين

العالم – خاص بالعالم

دخلنا مخيم جنين المحاصر منذ احد عشر يوماً من قِبِلِ أجهزة أمن السلطة الفلسطينية، الناس هنا اعتادوا على الاشتباكات بين الاحتلال الاسرائيلي مع المقاومين في المخيم ولكنهم لم يعتادوا على اقتحام وحصار من اجهزة امن السلطة.

يقولون ان المخيم لم يخرج عن القانون وان المقاومين فيه انما يدافعون عن أرضهم ومخيمهم الذي رفض ولا يزال أن يخرج من قانون المقاومة المسلحة، هذا قانونهم وهذا ما اعتادوا عليه.

وقال جمال الزبيدي وهو والد شهيدين مقاومين وعم الاسير زكريا الزبيدي:" الكلام الصادر عن السلطة الفلسطينية هو عار عن الصحة تماما، حيث أن المقاومة في مخيم جنين وتحديدا في الفترة الاخيرة مستمرة منذ اربع سنوات، حيث أنه لا المقاومين ولا أهالي المخيم في اي لحظة من اللحظات كان هدفهم إسقاط السلطة أو الاشتباك معها".

على بعد أمتار قليلة من آليات الأجهزة الأمنية الفلسطينية تقف امهات الشهداء هنا وتهتف للكتيبة وللمقاومة. مقاوم وطفلين، حصيلة الشهداء منذ بدء العملية على المخيم.

هذه الجملة عشرات الاصابات التي تنقل يومياً من المخيم إلى مستشفيات المدينة، ولا رادع لما يجري.

يقول المقاومون هنا ، انهم لن يسلموا السلاح ، بينما تُصرُ السلطة ان هذه العملية لم تنتهي إلا بالتسليم. الكتائب المسلحة في هذا المخيم ترى بأن التسليم للسلطة يعني تسليم للاحتلال، في حين ترفض السلطة تشبيه أجهزتها الأمنية بالاحتلال.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...