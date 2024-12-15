ذوو الأسرى الإسرائيليين يتهمون نتنياهو بإطالة الحرب بقطاع غزة

العالم – خاص بالعالم

فيديو كتائب القسام الذي بثته في الساعات الماضية تحت عنوان " حلم نتنياهو ان يموتوا " اثار سخطا كبيرا في الشارع الإسرائيلي وتحديدا بين ذوي الاسرى الإسرائيليين الذين مازالوا غير مقتنعين بان الصفقة مع حركة حماس باتت قاب قوسين او ادن.

هؤلاء يرون ان نتنياهو الذي يسعى الى تجزأة الصفقة المنتظرة يحكم على من سيبقى من الإسرائيليين بالاسر بالموت المحقق لاسيما وان نتنياهو لا يسعى الى انهاء الحرب وانما يحاول بشتى الطرق ان تظل حالة الحرب قائمة في قطاع غزة .



وقال نهاد أبو غوش مدير مركز القدس للدراسات:"اليوم فقط قالت أم أسير الأخير الذي بث شريطه، أن نتنياهو قد كذب عليها، وبالتالي فإن نتنياهو ما زال يناور ويثبت يوما بعد يوم أن مصداقية الأشرطة التي تبثها المقاومة أكبر بكثير من مصداقية الجيش الاسرائيلي والحكومة الاسرائيلية".

الصفقة تتقدم بعيدا عن الأضواء هكذا نقلت أوساط امنية عن قادة الامن الإسرائيليين الذين يشاركون في المفاوضات.

لكن رغم ذلك ورغم تأكيد المقربين من نتنياهو ان الصفقة ستمر في مجلس الوزراء إلا ان مراوغات الرجل مازالت غير مضمونة في ظل المحيطين به والذين يهددون بمغادرة الحكومة الإسرائيلية حال توقيع الصفقة.

وكثيرون يرون أن نتنياهو يقف بين فكي كماشة فهو من ناحية غير قادر على تحمل الضغط الممارس من الشارع الإسرائيلي الداعي لانجاز الصفقة ومن ناحية أخرى يخشى من انهيار ائتلافه الحاكم.

وقال جهاد حرب كاتب ومحلل سياسي:"مظاهرات الأمس تشير بوضوح أن المجتمع الإسرائيلي وحتى القيادات السياسية في المعارضة وقيادة الجيش ترى بأن نتنياهو يراوغ من أجل استمرار الحرب ولا يهتم أو يعبأ لما هو موجود من اسرى اسرائيليين في قطاع غزة".



بكل الأحوال انجاز الصفقة اذا تمت سيفتح الأبواب لرؤية أوضح لليوم التالي للحرب على القطاع .

التفاصيل في الفيديو المرفق ...