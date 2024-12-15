حماس: قتل الإحتلال للنازحين باقتحامه للمدارس إمعان بعمليات التطهير العرقي

العالم – خاص بالعالم

هذه الصور المموهة لقسوتها وبشاعتها بقايا جثامين شهداء متفحمة حرقوا أحياء في مدرسة خليل عويضة ببيت حانون شمال قطاع غزة.

دمار هائل حل بالمدرسة التي كانت تؤوي عائلات فلسطينية نازحة وذلك بعد أن اقتحمتها قوات الاحتلال وارتكبت بناسها المجازر والجرائم واعتقلت آخرين و وشردت النساء والأطفال.



وزارة الصحة الفلسطينية بغزة كشفت عن أن الاحتلال ارتكب خلال الساعات الماضية خمس مجازر على الأقل ضد العائلات في القطاع وصل منها للمستشفيات ستة وأربعون شهيدا وأكثر من مئة وخمسة وثلاثين إصابة.

وأشار الدفاع المدني بغزة الى أن قوات الاحتلال دمرت مركز أبو شباك الصحي بشكل كامل في جباليا البلد شمال القطاع وأطلقت القنابل تجاه المواطنين في محيط مستشفى كمال عدوان وقنابل حارقة على منازل الأهالي في محيط حي العلمي شمال القطاع أيضا لافتا الى تعرض فلسطينين للقصف بحي الشيخ رضوان شمال غرب مدينة غزة وفي المخيم الجديد بالنصيرات وسط القطاع .

واعتبرت حركة حماس أن قتل الاحتلال للنازحين باقتحامه للمدارس شمال القطاع هو إمعان في عمليات التطهير العرقي مطالبة المجتمع الدولي والأمم_المتحدة ومؤسساتها وخاصة مجلس_الأمن الدولي بالوقوف عند مسؤولياتهم والتدخل لوقف هذه المجازر.

منظمة الإغاثة الطبية في قطاع غزة حذرت من كارثة بيئية خطيرة بسبب تكدس جثامين الشهداء الفلسطينيين في شوارع شمال غزة جراء الإبادة الإسرائيلية المستمرة هناك وعدم تمكن الفرق من الوصول اليها.

ونبهت المنظمة من نقص الكوادر والمستلزمات الطبية بسبب استهداف الاحتلال المتكرر للمستشفيات والطواقم الطبية وحصارها المفروض على القطاع ومنعه دخول الأدوية اضافة الى منعه خروج المرضى والجرحى للعلاج خارج القطاع.



وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت قطع المساعدات الإنسانية عن شمال القطاع أكثر من شهرين وترك ذلك ما يصل لخمسة وسبعين ألف فلسطيني من دون طعام أومياه أو كهرباء أو رعاية صحية وفقا للمنظمة الدولية.

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