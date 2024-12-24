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شاهد كيف قلبت دقة الصواريخ اليمنية حسابات التحالف الأمريكي الصهيوني

الثلاثاء ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٤ - ٠٧:١١ بتوقيت غرينتش

لا أمان للصهاينة وحلفائهم من اليمن وصواريخه ومسيراته، التي جعلت من الداخل الفلسطيني المحتل، محرقة للكيان الاسرائيلي ومستوطناته، ومن البحر الأحمر دوامة تبتلع سفن التحالف الاميركي البريطاني، الذي أتى دفاعا عن الاحتلال، فبات يصارع أمواج بحر اليمن بحثا عن أمانه المفقود.

العالم خاص بالعالم

صاروخ فلسطين اثنان الفرط صوتي.. طال هدفا عسكريا للاحتلال الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة، محققا غصابة مباشرة. عملية اعلنت عنها القوات اليمنية المسلحة انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه وردا على جرائم العدو الإسرائيلي بحق المدنيين في غزة.

القدرات العسكرية اليمنية ودقتها قلبت حسابات التحالف الأمريكي الصهيوني، وفق طهران، وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي الذي جدد دعم بلاده لجبهة المقاومة والشعب اليمني بكل قوتها. شدد على دور الشعب اليمني في اسناد فلسطين بعد طوفان لاأقصى، معتمدا على صوريخه ومعداته الدفاعية محلية الصنع".

محاولات تل أبيب المتواصلة لردع اليمن عن عملياته، باءت جميعها بالفشل؛ ما استدعى وزير خارجيته جدعون ساعر، للجوء إلى مجلس الامن والطلب من رئاسته عقد جلسة طارئة لإدانة هجمات القوات اليمنية ودعم إيران المستمر لهم.

قلق تل أبيب من قدرات صنعاء العسكرية، زاد مع ارتفاع مستويات دقة صواريخها وسرعتها. مسؤول في جيش الاحتياط الإسرائيلي أكد أن مواجهة اليمنيين ستستمر لسنوات، وأن صنعاء كلما تعمقت في معركتها ضد الاحتلال، أصبحت أقوى على عدة مستويات.

وأضاف أن جيش الاحتلال لا قدرة له على شن عمليات بعيدة المدى. كما أن ذراعه الطويلة تتطلب تحضيرات مكثفة، في إشارة إلى سلاح الجو في جيش الاحتلال.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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