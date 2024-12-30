بهذه الطريقة يقوم الإحتلال بتجويع السكان المدنيين في غزة!

العالم – خاص بالعالم

للوهلة الأولى تظن أن هذا السوق في مدينة دير البلح مليء بالمنتجات والمواد الغذائية، ولكن في الواقع هو مليء ببعض الأصناف الثانوية التي لا يبحث عنها السكان والنازحون في ظل انتشار المجاعة واستمرار الحرب.



الاحتلال الإسرائيلي يسمح بإدخال بعض الأصناف التي لا يبحث عنها المواطنون- في الوقت نفسه- يمنع إدخال الأصناف الأساسية كاللحوم ودقيق والأرز واالكثير من المواد.

وقال مواطن فلسطيني: الناس يأتون إلى السوق فلا يجدون المواد الغذائية الأساسية التي يبحثون عنها ومنع الإحتلال من إدخالها لقطاع غزة ".



حتى و- إن وجدت- هذه الأصناف الثانوية داخل الأسواق لا يستطيع السكان بشرائها بسبب غلاء أسعارها.

ففي غالب الأحيان تتضاعف الأسعار عدة مرات عن السعر الأساسي لتبقى فقط للمشاهدة لعدم مقدرة السكان شراءها.

وقال مواطن آخر:"كل المواد الغذائية غالية الثمن مثل الطحين والأرز"

منذ بداية الحرب والاحتلال يستخدم أساليب مختلفة للضغط على سكان غزة لم تكن الصواريخ وحدها السلاح المستخدم ضدهم.

سلاح الحرمان يستخدمه الاحتلال من خلال منع إدخال المواد الغذائية الأساسية في محاولة لضغط عليهم وتضيق سبل العيش امامهم.

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