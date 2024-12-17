شاهد/ سيناريو التوغّل التركي العسكري المحتمل في سوريا

العالم – خاص بالعالم



تحشيدات تضم مقاتلين من جماعات مسلحة وقوات كوماندوز تركية ومدفعية بأعداد كبيرة، كشفت عنها صحيفة 'وول ستريت جورنال' التي نقلت عن مسؤوليين أميركيين بأن أنقرة وحلفاءها السوريين على وشك القيام بعملية عسكرية في سوريا ضد المناطق الكردية، المصادر الاميركية ادعت تخوفا أميركيا من التوغل التركي في سوريا.

سيناريو التوغل التركي يطرحه خبراء إقليميين ويرون أن أنقرة تسعى لدفع الأكراد من غرب الفرات إلى شرقه، وربما تمهيد الطريق لتقدم جماعاتها المسلحة نحو مدينة كوباني الحدودية مع تركيا.

قسد حملت الجانب التركي مسؤولية فشل جهود الوساطة الأميركية للإعلان عن هدنة دائمة في منطقتي منبج وكوباني بسبب التعنت التركي، وانها لم تأخذ المفاوضات على محمل الجد.

موضحة أن أنقرة راوغت في قبول النقاط الأساسية المتمثلة بنقل المقاتلين والمدنيين إلى مناطق آمنة في شمال وشرق سوريا.



وول ستريت جورنال قالت إن مسؤولين أكراد يحثون الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب للضغط على أنقرة لمنع الغزو الوشيك؛ خصوصا وأن قسد محسوبة على الأميركي.

علاقة قسد بالأميركي وعلاقة الجماعات المسلحة السورية بتركيا، يضع واشنطن وأنقرة الشركاء في حلف الناتو على طرفي نقيض في هذا الصراع.



ففي حين ترى الولايات المتحدة في قوات قسد شريك في مواجهة داعش، ترى أنقرة أن قوات قسد جزء من حزب العمال الكردستاني التي تصنفه إرهابيا.

وفي ظل الإصرار التركي على تنفيذ خطة إبعاء الأكراد عن حدودها، يفتح المجال أمام سيناريوهات عدة، أحلاها مر بالنسبة للأكراد.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...