ادانة امريكا بـ 170 مليون دولار في ملف الحادث الارهابي لعام 2010 في جابهار

العالم - ايران

وقد أصدرت الغرفة المذكورة في اعقاب رفع دعوى حقوقية من جانب 6 من الجرحى والناجين في الحادث الارهابي في التاسع من محرم عام 2010 في جابهار، قرارا بادانة الحكومة والسلطات الامريكية بمبلغ 170 مليون دولار كتعويض مادي ومعنوي وعقابي على خلفية دعم زمرة جند الشيطان الارهابية.

وهذا هو الملف الثاني بخصوص الحادث الارهابي في جابهار والذي يؤدي الى صدور قرار من المحكمة. وفي عام 2023 وبعد رفع دعوى حقوقية من جانب 93 من جرحى ووراث والناجين في الحادث الارهابي في التاسع من محرم في جابهار، اصدرت الغرفة 55 للمحكمة الحقوقية للعلاقات الدولية بطهران، قرارا بادانة الحكومة الامريكية بـ 2 مليار و 662 مليون دولار ودفع تعويضات مادية ومعنوية وعقابية لرافعي الدعوى.

يذكر ان الحادث الارهابي الذي وقع في التاسع من محرم والموافق 12 كانون الاول/ديسمبر 2010 بمدينة جابهار، والذي نفذ على يد زمرة جند الشيطان الارهابية، تسبب باستشهاد 39 مواطنا واصابة 70 اخرين.