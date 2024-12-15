سفير إيران في سوريا يلتقي عراقجي

العالم - ايران

وفي هذا اللقاء قدم سفير إيران تقريرا عن آخر التطورات في سوريا والإجراءات المتخذة لضمان سلامة وأمن موظفي السفارة والأماكن الدبلوماسية والقنصلية للجمهورية الإسلامية الإيرانية خلال التطورات الأخيرة في سوريا.

وفي هذا اللقاء قدم وزير الخارجية توصيات بشأن ضرورة الاستمرار في متابعة التطورات في سوريا عن كثب من أجل حماية مصالح إيران وأمنها القومي وحماية السيادة الوطنية وسلامة أراضي سوريا، فضلا عن الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.

كما التقى سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى روسيا الاتحادية كاظم جلالي، وزير الخارجية الدكتور سيد عباس عراقجي.

وفي هذا اللقاء قدم السيد كاظم جلالي تقريرا عن آخر تطورات العلاقات الثنائية والخطط والمتابعات التي تمت لمواصلة توسيع العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات وخاصة الاقتصادية والتجارية.

وفي هذا اللقاء أكد وزير الخارجية على الجهود المميزة التي تبذلها إيران لتطوير العلاقات وتنفيذ الاتفاقيات المبرمة بين البلدين.

كما أشار عراقجي إلى المواقف المشتركة للبلدين في العديد من القضايا الإقليمية والدولية، واعتبر أنه من الضروري مواصلة التشاور بين البلدين لضمان المنافع المتبادلة والمساعدة في ضمان أمن واستقرار المنطقة والعالم.