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شاهد الموقف الإسرائيلي من الإدارة السورية الجديدة وتدمير قدرات جيشها!

الأحد ١٥ ديسمبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٣٧ بتوقيت غرينتش

أفاد فارس الصرفندي مراسل العالم في رام الله، أن الإعلام الاسرائيلي يقول بأن فرصة تدمير قدرات الجيش السوري لن تتاح من جديد بشكل كامل، وأنهم استطاعوا في الأيام الأخيرة منذ رحيل الرئيس السابق بشار الأسد وحتى هذا اليوم، تدمير 85% من قدرات الجيش السوري.

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وأشار مراسلنا إلى أن الإعلام الإسرائيلي يتحدث بأن هذه الفرصة لن تكون سانحة في أي مرحلة من المراحل المستقبلية، لأنهم حتى هذه اللحظة لا يعرفون من هم الذين سيكونون في حكم سوريا، لاسيما أن الإحتلال الاسرائيلي يقول بأن قوى المعارضة في سوريا والتي اصبحت تمثّل الحكم اليوم هي ليست قوى متناسقة ومتجانسة، وإنما هي قوى متضادة ومتفرقة، ومن الممكن في أي لحظة من اللحظات أن تشتبك بعضها في بعض.

ولفت مراسلنا إلى أن الإحتلال الاسرائيلي يقول بأن الضمانة الوحيدة حتى لا يكون هناك في المستقبل أي خطورة من الجبهة السورية هو بتدمير القدرات العسكرية السورية، ومن جهة أخرى يتحدثون بشكل كبير جدا عن عملية الاحتلال البرية لمنطقة القنيطرة السورية وجبل الشيخ يعني على سبيل المثال، اليوم كانوا يتحدثون بشكل واضح على أن العودة الى الوراء لن تكون في قاموس الإحتلال الاسرائيلي".

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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