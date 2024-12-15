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العدوان الأميركي – البريطاني يشن غارة على مديرية التحيتا غرب اليمن

العدوان الأميركي – البريطاني يشن غارة على مديرية التحيتا غرب اليمن
الأحد ١٥ ديسمبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٥٤ بتوقيت غرينتش

أفادت وسائل إعلام يمنية أنه شن العدوان الأميركي – البريطاني غارة على مديرية التُحيتا جنوبي محافظة الحديدة الساحلية على البحر الأحمر غرب اليمن

العالم - الیمن

يتبع..

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