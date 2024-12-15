قناة العالم
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قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
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إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
البوصلة
ضيف وحوار
نقطة تواصل
المغاربیة
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أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم و تكنولوجيا
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الدفاع المدني: اكثر من 40 شهيدا بمجزرة في بيت حانون شمال قطاع غزة
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قوات الاحتلال تنفذ عمليات نسف جديدة بمخيم جباليا شمالي قطاع غزة
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شهيدان بقصف مدفعي للاحتلال على حي الشعف شرق مدينة غزة
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15 شهيدا بقصف الاحتلال لمدرسة خليل عويضة ببيت حانون شمال قطاع غزة
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قوات الاحتلال تقتحم المنطقة الشرقية في مدينة نابلس بالضفة الغربية
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صحة غزة:ارتفاع حصيلة العدوان على القطاع الى 44758 شهيدا و106134 جريحا
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مسيّرة للاحتلال تواصل قصف مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة
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عدوان اميركي بريطاني يستهدف بغارة مديرية التحيتا بالحديدة غرب اليمن
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شهيدان بقصف من طائرة مسيّرة على حي الجنينة بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة
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طيران الاحتلال يشن غارة جديدة على المخيم الجديد بالنصيرات وسط قطاع غزة