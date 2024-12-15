بارزاني يعلق على موقف "احمد الشرع" من الأكراد في سوريا

العالم _ العراق

وقال البارزاني أن "رؤية الشرع تجاه الكورد ومستقبل سوريا موضع سرور وترحيب من قبلنا".

واضاف: "نأمل بأن تكون بداية لتصحيح مسار التاريخ وإنهاء الممارسات الخاطئة والمجحفة التي كانت ترتكب بحق الشعب الكردي في سوريا".

وأكد رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني أن "مثل هذا المنظور يمثل منطلقا يمهد لبناء سوريا قوية، ويجب على الكورد والعرب وجميع مكونات سوريا الأخرى اغتنام هذه الفرصة للمشاركة معا في بناء سوريا مستقرة وحرة وديمقراطية".

وكان أحمد الشرع "الجولاني" قال مساء السبت، في معرض حديثه عن الأكراد، خلال تصريحات له تخص التطورات في سوريا، أنهم "جزء مهم من سوريا وتعرضوا لظلم كبير كبقية السوريين وبزوال النظام قد يزول الظلم عنهم وسوريا القادمة سيكون للأكراد دور مهم فيها، والكل سيأخذ حقوقه بالقانون"، على حد تعبيره.

وبعد رحيل النظام السوري السابق أخرجت المعارضة السورية المسلحة “قسد” من جزء محافظة دير الزور الواقع غرب الفرات، فيما بقي الجزء الآخر الواقع شرق الفرات تحت سيطرة “قسد”.

قائد “قسد” مظلوم عبدي قال، في 12 من كانون الأول، إن لدى “قسد” اتفاقات مع “هيئة تحرير الشام” بخصوص محافظتي حلب ودير الزور، مشيرًا إلى وجود اتفاق على شرق دير الزور وغربها.

وذكر عبدي أن “تحرير الشام” أخبرت “قسد” بعمليتها العسكرية، وأن مناطق سيطرة “قسد” ليست هدفًا لها.