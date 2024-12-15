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نتنياهو وترامب ناقشا ليلا الأوضاع في سوريا وصفقة التبادل بغزة

نتنياهو وترامب ناقشا ليلا الأوضاع في سوريا وصفقة التبادل بغزة
الأحد ١٥ ديسمبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٢٥ بتوقيت غرينتش

أجرى رئيس حكومة الإحتلال الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، يوم أمس السبت، اتصالًا هاتفيًا مع الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، ناقشا الاوضاع في سوريا والحرب في غزة وصفقة الأسرى.

العالم- فلسطين

يأتي ذلك على خلفية "التفاؤل الحذر" الذي تبثه واشنطن وتل أبيب بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق بشأن غزة وصفقة تبادل أسرى مع حركة حماس قبل عودة ترامب إلى البيت الأبيض.

كما تأتي المكالمة على وقع التطورات في سورية والحملة العسكرية العدوانية التي تشنها تل أبيب على المقدرات العسكرية السورية وسيطرتها على المنطقة العازلة في المنطقة الحدودية.

وكان الرئيس الأميركي المنتخب قد علق على سقوط نظام الأسد بالقول: "سورية في فوضى، لكنها ليست صديقتنا. لا ينبغي للولايات المتحدة أن يكون لها أي علاقة بما يحدث".

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