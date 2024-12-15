الاحتلال يقتحم قرى وينشر منظومات إطلاق نار آلية في الضفة

العالم _ فلسطين المحتلة

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ السبت، وحتى صباح الأحد، 7 فلسطينيين من الضّفة الغربية المحتلة، بينهم سيدة من قلقيلية، اعتقلها الاحتلال رهينة. وأوضحت هيئة الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، أن الاعتقالات توزعت على محافظات رام الله، والخليل، وطوباس، وطولكرم، وقلقيلية، والقدس.

في غضون ذلك، اقتحم مستوطنون باحات المسجد الأقصى في مدينة القدس المحتلة. وقامت مجموعات من عشرات المستوطنين، بجولات استفزازية في باحات المسجد، وأدوا طقوساً تلمودية، بحماية قوات الاحتلال.

وكشف تقرير لـ"إذاعة جيش الاحتلال"، اليوم الأحد، عن استعدادات لجيش الاحتلال لنشر منظومة أسلحة آلية مثبتة على أبراج مراقبة، وتشغلها راصدات عن بعد، للمرة الأولى في الضفة الغربية المحتلة.

وأوضح التقرير أن هذه الخطوة، تأتي على الرغم من فشل المنظومة بالتصدي لهجمات حركة "حماس" أثناء هجوم 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، إذ تمّ تعطيل معظم المنظومات في بداية الهجوم بطائرات مسيرة هجومية.

وأشار التقرير، إلى أنه منذ دخول هذه المنظومة إلى ترسانة جيش الاحتلال في العام 2008، تم حصر استخدامها في قطاع غزة، وقد تم نشرها على طول السياج الأمني شرقي القطاع، وجرى تشغيلها بواسطة راصدات لاستهداف الفلسطينيين، الذين يحاولون الاقتراب من السياج الأمني.

ووفقاً للتقرير نفسه، فإن عمليات تصنيع هذه المنظومات الخاصة بالضفة الغربية، بدأت بالفعل. إذ سيتم نشرها، في المرحلة الأولى، في نقاط يحددها جيش الاحتلال كمناطق عالية الخطورة، مع توسيع نشرها لاحقاً لتشمل مواقع إضافية.