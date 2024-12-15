تل أبيب تواصل عدوانها على سورية والجولاني ينأى بنفسه

العالم – بانوراما

وقالت وسائل إعلام سورية إن غارات إسرائيلية جديدة استهدفت مواقع عسكرية في عدة مناطق بمحيط العاصمة دمشق.

وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أن كيان الاحتلال الإسرائيلي شن أكثر من ستين غارة على سوريا خلال أقل من خمس ساعات.

وكان الاحتلال أعلن في وقت سابق شنه مئات الغارات خلال الأيام الماضية وقال إنه دمر قدرات الجيش السوري العسكرية كما استهدف بعض المراكز البحثية والعلمية.

إلى ذلك قال رئيس هئية تحرير الشام أحمد الشرع الملقب أبو محمد الجولاني والذي تزعم البلاد اليوم بعد سقوط النظام، قال إن السلطة الجديدة لا تنوي محاربة إسرائيل أو الدخول في صراع معها.

وبهذا الشأن تناقش هذه الحلقة مع ضيوفها من بيروت الإكاديمي والمحلل السياسي د. محمد سويدان ومن بغداد عضو الاتحاد العربي للصحافة د.قاسم بلشان التميمي هذه الأسئلة:

- ستون غارة على سوريا في خمس ساعات ساهمت في تدمير جانب كبير من قدرات سوريا العسكرية والعلمية.. ما سبب كل هذه الغارات وما هي مخاوف تل أبيب؟

- هل يمهد الاحتلال الإسرائيلي لاجتياح دمشق واحتلالها بتدميره المواقع العسكرية في محيط العاصمة؟

- ما تداعيات تدمير القدرات العسكرية السورية على الوضع في المنطقة؟ هل يمكن اعتباره تهديدا للدول الجارة لسورية؟

- لماذا هيئة تحرير الشام وعلى رأسها الجولاني ينأى بنفسه ويرفض مواجهة انتهاكات الكيان الإسرائيلي؟

- هل سيبقى الشارع السوري ملتزما الصمت إزاء العدوان الإسرائيلي المستمر؟

- بعد توغله داخل التراب السوري.. الكيان الإسرائيلي أقر خطة لتوسيع المستوطنات بالجولان.. ما تعليقكم؟

- تركيا أعلنت أنها تعيد تقييم وجودها العسكري في سوريا وتؤكد استعدادها لتقديم التدريب العسكري إذا طلبت الإدارة الجديدة ذلك.. ما دلالات هذه الخطوة؟

- هل تعد هذه الخطوة سباق لتقاسم الهيمنة في ظل التوغل الإسرائيلي؟

- اللواء سلامي قال إن القوى الأجنبية التي تشعل النار في سوريا تسعى لتقسيمها وأعلن أنهم سيدفعون الثمن باهضا في هذا البلد.. كيف تقرؤون هذا الموقف؟

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