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رباعان إيرانيان يحصلان على ميداليتين في البطولة العالمية لرفع الأثقال

رباعان إيرانيان يحصلان على ميداليتين في البطولة العالمية لرفع الأثقال
الأحد ١٥ ديسمبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٣٠ بتوقيت غرينتش

فاز المنتخب الوطني الإيراني لرفع الأثقال بميدالية فضية وأخرى برونزية لبطولة العالم في العاصمة البحرينية المنامة في الوزن فوق الثقيل.

العالم - ايران

واختتمت بطولة العالم لرفع الأثقال في وزن فوق الثقيل المقامة في مدينة المنامة البحرينية.

وحصل الرباعان الإيرانيان "علي داودي" و"علي رضا يوسفي"، على المركز الثالث والخامس في حركة الخطف بعد منافسة صعبة مع رباعين من البحرين وأرمينيا.

كما حقق الرباعان الإيرانيان أداءً أفضل في رفعة النتر والمجموع وتمكنا من الحصول على المركزين الثاني والثالث على مستوى العالم.

وحصل "علي رضا يوسفي"، ظاهرة هذه البطولات، على ميدالية ذهبية في النتر بعد رفعه لوزن 262 كيلوغرامًا.

كما تمكن "علي داودي" في رفعة النتر من رفع وزن 253 كيلوغرامًا وحصل على ميدالية فضية في النتر والمجموع.

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