الأدميرال تنكسيري: بدأنا في بناء القوارب المزودة بالصواريخ الموجهة

العالم - ايران

وأوضح "الأدميرال علي رضا تنكسيري" الیوم الأحد في الدورة الثانیة لمنتدى اللواء الشهید "الحاج عبدالله رودکي" في مؤسسة "الشهید محلاتی" التابعة للقوة البحریة للحرس الثوری في مدینة بوشهر (جنوب البلاد) : أن بناء وإنتاج قوارب الألومنيوم بطول 67 مترا مع سبائك ناعمة هو إنجاز آخر للقوة البحرية للحرس الثوري.

وأضاف: نحن ندرك جيداً تهديدات أعدائنا ونجهز أنفسنا للتعامل معها، لذلك علينا المثابرة على البحث العلمي في تطوير قدراتنا.

وأكمل الأدميرال تنكسيري قوله بأن البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني يجب أن تعمل على أساس البحث والعلم لأنها قوة قائمة على المعدات وتعمل على أساس المعدات والخبرة الفنية.