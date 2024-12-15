قطر تحدد موعد افتتاح سفارتها في سوريا

العالم-قطر

وأكدت الخارجية القطرية، في بيان لها، أن "استئناف عمل السفارة في دمشق، يأتي بعد نحو 13 عاما من قطع كافة العلاقات الدبلوماسية مع النظام السوري في العام 2011، تعبيرًا عن وقوف دولة قطر المبدئي إلى جانب الشعب السوري ودعمها الثابت لمطالبه في الحياة الكريمة والحرية والعدالة الاجتماعية".

وأعلنت الوزارة تعيين خليفة عبد الله آل محمود الشريف، قائما بالأعمال، مؤكدة أن استئناف عمل السفارة بالتزامن مع سقوط الاسد، يترجم استمرار موقف دولة قطر الثابت والداعم للشعب السوري ونضاله لانتزاع حقوقه المشروعة في الحياة الكريمة، ويعزز جهودها الإغاثية التي بدأت بجسر جوي لمساعدة الشعب السوري على تجاوز متطلبات المرحلة الانتقالية، وتقديم ما تحتاجه سوريا من مساعدات إنسانية عاجلة".

وأعلنت وزارة الخارجية القطرية، في وقت سابق من اليوم، عن وصول وفد دبلوماسي قطري إلى العاصمة السورية دمشق، لإكمال الإجراءات اللازمة لافتتاح السفارة القطرية في العاصمة السورية.