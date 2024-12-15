العراق: سياسة الاحتلال الاستيطانية في جولان المحتلة تُعدّ باطلة وغير مشروعة

العالم-العراق

بيان للخارجية العراقية ذكر مساء الأحد أن وزارة الخارجية أعربت عن إدانتها واستنكارها الشديدين لقرار حكومة الكيان الصهيوني بالتوسع في سياسته الاستيطانية في الجولان السوري المحتل ، موضحة أن قرار حكومة الكيان الصهيوني بالتوسع في سياسته الاستيطانية بالجولان السوري المحتل يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وأضاف البيان أن الخارجية العراقية تؤكد موقف العراق الثابت والداعم لحقوق الجمهورية العربية السورية في استعادة سيادتها الكاملة على أراضيها ، مؤكدة أن الجولان أرض سورية محتلة وأي إجراءات تهدف إلى تغيير وضعه القانوني والديموغرافي تُعدّ باطلة وغير مشروعة.

ودعا العراق المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم لإدانة انتهاكات الكيان الصهيوني المستمرة والعمل الجاد لحماية وحدة وسيادة الأراضي السورية وضمان تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.