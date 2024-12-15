غانتس: نحن على حافة حرب أهلية

العالم-الاحتلال

وحمّل رئيس "معسكر الدولة" الإسرائيلي، وعضو مجلس الحرب المُستقيل، بني غانتس، مسؤولية ما حصل في العام 2023، لرئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، قائلاً: "أنت تعرف كيف وصلنا إلى هناك وممنوع عليك أن تسمح لياريف ليفين وبن غفير أن يفعلوا هذا الهراء في مجال الانقلاب القضائي".

وحذّر بني غانتس في مقابلة مع "القناة 12" الإسرائيلية من "حرب أهلية إسرائيلية قد تحصل"، مشيراً إلى أنّه "نحن على حافة الانتقال من حرب واجهنا فيها أعداء إسرائيل إلى حرب أهلية".

وكان غانتس قد قال يوم الجمعة، إنّه "لم نذهب إلى حرب البقاء لنعود إلى الانقسام الداخلي"، متابعاً: "إذا عدتم بهذا الشكل فإن الكارثة القادمة هي مجرد مسألة وقت".