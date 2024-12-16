عدوان جوي أمريكي وبريطاني على اليمن

العالم-اليمن

وذكر قناة "المسيرة" أن "طيران العدوان الأمريكي البريطاني استهدف فجر اليوم الاثنين بغارة منطقة بحيص في مديرية مِّيدي [شمال غربي حجَّة]".

ولم تشر القناة اليمنية إلى الهدف الذي طاله القصف الجوي على منطقة بحيص الساحلية في مديرية مِّيدي المتاخمة لمنطقة جازان جنوب غربي السعودية، أو حجم الخسائر الناجمة عنها.

ويأتي الاستهداف الجوي غداة تنفيذ مقاتلات أمريكية وبريطانية غارة جوية على مديرية التُحَّيتا جنوب مدينة الحديدة (غرب اليمن) الساحلية جنوب البحر الأحمر.

ويواصل التحالف الأمريكي البريطاني عدوانه على اليمن دعما للعدو الصهيوني، في محاولة منه لثني اليمن عن دعمه الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لحرب إبادة صهيونية منذ أكثر من عام.

وتؤكد القوات المسلحة اليمنية استمرارها في معركة طوفان الأقصى، وفرض الحصار البحري على الكيان حتى يتوقف العدوان الصهيوني على غزة.