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استشهاد 20 فلسطينيا بينهم أطفال في قصف إسرائيلي على مركز للنازحين بغزة

استشهاد 20 فلسطينيا بينهم أطفال في قصف إسرائيلي على مركز للنازحين بغزة
الإثنين ١٦ ديسمبر ٢٠٢٤ - ٠١:٤٨ بتوقيت غرينتش

استشهد 20 فلسطينا بينهم أطفال، وأصيب آخرون، مساء يوم الأحد، في قصف إسرائيلي استهدف مدرسة تؤوي نازحين غرب خان يونس، جنوب قطاع غزة.

العالم-فلسطين

وقصفت القوات الإسرائيلية مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا بجوار مجمع ناصر الطبي، غرب مدينة خان يونس، تؤوي نازحين، ما أدى لاستشهاد 20 فلسطينيا من عائلة طافش، بينهم أطفال، وإصابة آخرين.

وقصفت القوات الإسرائيلية عدة مبان سكنية في منطقة أبو قمر بمخيم جباليا، شمال قطاع غزة.

وذكرت مصادر طبية أنه "تم تسجيل 69 شهيدا في الغارات الإسرائيلية على مناطق عدة في قطاع غزة منذ فجر الأحد".

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة يوم الأحد، ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على القطاع إلى 44.976 شهيدا و 106.759 إصابة.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي الحرب على قطاع غزة، واستهداف النساء والأطفال، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

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