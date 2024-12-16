استشهاد 20 فلسطينيا بينهم أطفال في قصف إسرائيلي على مركز للنازحين بغزة

العالم-فلسطين

وقصفت القوات الإسرائيلية مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا بجوار مجمع ناصر الطبي، غرب مدينة خان يونس، تؤوي نازحين، ما أدى لاستشهاد 20 فلسطينيا من عائلة طافش، بينهم أطفال، وإصابة آخرين.

وقصفت القوات الإسرائيلية عدة مبان سكنية في منطقة أبو قمر بمخيم جباليا، شمال قطاع غزة.

وذكرت مصادر طبية أنه "تم تسجيل 69 شهيدا في الغارات الإسرائيلية على مناطق عدة في قطاع غزة منذ فجر الأحد".

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة يوم الأحد، ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على القطاع إلى 44.976 شهيدا و 106.759 إصابة.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي الحرب على قطاع غزة، واستهداف النساء والأطفال، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.