ايران في مركز الوصافة ببطولة العالم لرفع الاثقال 2024

العالم - ايران

وفي هذه المسابقات، تمكن المنتخب الوطني الإيراني من الحصول على 560 نقطة فيما توجت الصين بالبطولة برصيد 566 نقطة، واحتلت كوريا الشمالية المركز الثالث برصيد 495 نقطة.

وفيما يلي نتائج الرباعين الايرانيين في البطولة:

-علي رضا يوسفي فئة وزن 109+ كغم: ذهبية النتر + برونزية المجموع.

-علي داودي فئة وزن 109+ كغم: فضية النتر + فضية المجموع + برونزية النتر.

-علي عالي بور فئة وزن 96 كغم: برونزية النتر + برونزية المجموع.

- مهدي كرمي فئة وزن 109 كغم: برونزية الخطف + برونزية المجموع.

-علي رضا معيني فئة وزن 96 كغم: فضية الخطف.

-آريا بايدار فئة وزن 109 كغم: المركز العاشر.

-الهة رزاقي فئة وزن 76 كغم سيدات: المركز العاشر.

-رضا باغي فئة وزن 81 كفم: المركز 14

الجدير بالذكر أن ايران شاركت بـ 10 رباعين في بطولة العالم إعتلى 5 منهم منصة التتويج.

وفي ترتيب الميداليات، جاء منتخب كوريا الشمالية في المركز الأول برصيد 12 ميدالية ذهبية و 4 فضيات، وجاءت كازاخستان في المركز الثاني بـ 3 ذهبيات و 3 فضيات و 1 برونزية ، وحلت أوزبكستان في المركز الثالث بـ 3 ميداليات ذهبية و 1 فضية و 2 برونزية.

وحصل المنتخب الإيراني على ميدالية ذهبية واحدة و 3 ميداليات فضية و 6 ميداليات برونزية محتلا المركز السادس من حيث ترتيب الميداليات.