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برلماني لبناني: المقاومة أفشلت أهداف العدو من خلال الصمود والتضحيات

برلماني لبناني: المقاومة أفشلت أهداف العدو من خلال الصمود والتضحيات
الإثنين ١٦ ديسمبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٢١ بتوقيت غرينتش

أكَّد عضو كتلة الوفاء للمقاومة في البرلمان اللبناني النائب ابراهيم الموسوي أنَّ المقاومة استطاعت من خلال صمود وثبات وتضحيات أهلها وبيئتها أن تفشل أهداف العدو الذي رفعها منذ بداية الحرب.

العالم-لبنان

كلام النائب الموسوي جاء خلال حفل تأبيني تكريمًا نظمه حزب الله في حسينية بلدة قرحا للشهيد حسين فضل الله الموسوي "السيد رضا"، بحضور لفيف من العلماء والفعاليّات البلديّة والإختيارية والحزبيّة وعوائل الشهداء.

وقال: "أما الرهانات الأخرى فهذا وقت امتحانها، في البداية دائما كانوا يقولون لنا إن القرارات الدولية تحمينا، والقرار 425 طبق من خلال المقاومة وهي من أجبرت العدو على الاندحار".

وختم النائب الموسوي: "إن العدو لا يقيم وزنًا لا لقرارات دولية ولا لأمم متحدة ولا مجلس أمن ويعتبر نفسه فوق القانون".

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