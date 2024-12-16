20 شهيدا بينهم أطفال بقصف مدرسة مقابل مستشفى ناصر في خانيونس

العالم - فلسطين المحتلة

وأفادت وسائل اعلام فلسطينية باستشهاد 20 مواطنا بينهم أطفال يوم أمس الأحد، في قصف استهدف مدرسة تؤوي نازحين بجوار مجمع ناصر غربي مدينة خانيونس.

واستهدف طيران الاحتلال الحربي الطابق الثالث في مدرسة “أحمد بن عبد العزيز”؛ التي تؤوي نازحين قرب مجمع ناصر الطبي في خانيونس جنوب قطاع غزة.

وقال الضابط في الدفاع المدني في قطاع غزة أسعد السقا إن فرق الدفاع المدني لم تتمكن من تقديم الخدمة بشكل كامل نتيجة نقص الوقود في سيارات الإطفاء والإنقاذ.

وأشار السقا إلى أن جميع سيارات الإطفاء في خان يونس توقفت عن الخدمة بسبب نقص الوقود، وأوضح أنه تم التوجه منذ حوالي شهر ونصف إلى المنظمات الدولية مثل الصليب الأحمر، والأوتشا، والأونروا، من أجل توفير الوقود اللازم لسيارات الإطفاء والإنقاذ.

وأكد السقا أن الدفاع المدني في خان يونس مستمر في عمله رغم هذه الصعوبات، مناشدًا جميع الدول والمؤسسات الدولية العاملة في قطاع غزة وفي العالم، بضرورة الوقوف إلى جانب الدفاع المدني وفقًا لاتفاقيات جنيف، حيث أن جميع سيارات الإطفاء في أربعة مراكز في خان يونس خارج الخدمة منذ أكثر من أسبوعين بسبب نقص الوقود.

وبدعم أميركي ترتكب “إسرائيل” منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني بقطاع غزة، خلفت أكثر من 151 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.