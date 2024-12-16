الاحتلال يواصل حرب الإبادة في غزة لليوم الـ 437 تواليًا

العالم-فلسطين

وواصلت طائرات الاحتلال ومدفعيته غاراتها وقصفها العنيف -الأحد- على أرجاء متفرقة من قطاع غزة، مستهدفة منازل وتجمعات النازحين وشوارع، موقعة عشرات الشهداء والجرحى.

وتواصل قوات الاحتلال اجتياحها البري لأحياء واسعة في رفح، منذ 7 مايو الماضي، وعدة محاور من غزة وسط قصف جوي ومدفعي وارتكاب مجازر مروعة، وعمليات نسف لمنازل المواطنين في مخيم جباليا.

ولليوم الـ 73 تواليا، يرزح شمال غزة تحت حصار وتجويع إسرائيلي وسط قصف جوي ومدفعي عنيف، وعزل كامل للمحافظة الشمالية عن غزة.

وتواصل قوات الاحتلال لليوم الـ 55 تعطيل عمل الدفاع المدني قسرا في مناطق شمال قطاع غزة بفعل الاستهداف والعدوان الإسرائيلي المستمر، وبات آلاف المواطنون هناك بدون رعاية إنسانية وطبية.

وأفاد جهاز الدفاع المدني بأن قوات الاحتلال استهدفت بالقصف الجوي والمدفعي، خلال الـ 24 ساعة الماضية، 4 مدارس تُؤوي نازحين، ما أدى لاستشهاد أكثر من 50 نازحًا في قطاع غزة.

وارتكبت قوات الاحتلال، خلال الساعات الماضية، 4 مجازر ضد العائلات الفلسطينية والنازحين في قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد قرابة الـ 45 مدنيًا؛ بينهم أطفال، وإصابة أكثر من 50 آخرين.

بينما ذكرت مصادر طبية فلسطينية، أن 69 شهيدًا وأكثر من 100 إصابة نتيجة الغارات الإسرائيلية على مناطق عدة في قطاع غزة منذ فجر أمس الأحد.

استشهد 10 مواطنين مدنيين، وسُجلت عدة إصابات في قصف إسرائيلي استهدف منزلًا يعود لعائلة القرم في شارع البلتاجي بحي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

واستهدف قصف مدفعي إسرائيلي فجر اليوم، على مخيم جباليا وبيت لاهيا شمال غزة، إضافة لبلدة خزاعة شرق خانيونس جنوبي القطاع، فيما استهدفت غارة جوية إسرائيلية مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

ونسف جيش الاحتلال الإسرائيلي مبانٍ سكنية في محيط مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، بينما استهدف قصف مدفعي إسرائيلي مع إطلاق نار كثيف في تل الهوا جنوب غرب مدينة غزة.

وارتقى 4 شهداء من أسرة واحدة بقصف طيران الاحتلال منزلاً لعائلة “أبو حجر” في “مربع أبو قادوس” السكني بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

ووصل 5 شهداء بينهم طفل وأشلاء بالإضافة إلى 16 إصابة لمستشفى العودة، جراء قصف طائرات الاحتلال منزلًا في محيط مقبرة القسام بمخيم النصيرات وسط القطاع.

وارتكبت قوات الاحتلال، مساء الأحد، مجزرة مروعة بحق النازحين الفلسطينيين في مدرسة “أحمد بن عبد العزيز” قرب مجمع ناصر الطبي في خانيونس جنوب قطاع غزة، أسفرت عن 20 شهيدًا وعشرات الإصابات؛ بينهم أطفال ونساء.

ونسفت قوات الاحتلال مباني سكنية في منطقة أبو قمر بمخيم جباليا شمالي قطاع غزة. بينما أطلقت طائرة مُسيّرة إسرائيلية “كواد كابتر” النار في حي الصبرة جنوبي مدينة غزة.