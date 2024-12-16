الاحتلال يشق طرقاً استيطانية ويقتحم بلدات ومدنا في الضفة

العالم - فلسطين المحتلة

وأفاد "المركز الفلسطيني للإعلام"، نقلا عن مصادر محلية قولها، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت عدة مناطق في محافظة رام الله والبيرة، حيث داهمت قرية المغير شمال شرق رام الله، وسيرت آلياتها العسكرية في شوارعها، دون أن يبلغ عن اعتقالات أو مواجهات.

وأضافت المصادر أن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت بلدة سنجل شمال رام الله، فيما اقتحمت قوة أخرى قرية دير أبو مشعل غرب المحافظة، دون أن يبلغ عن اعتقالات أو مواجهات.

وبينت أن قوات الاحتلال اقتحمت كذلك قرى: كفر عين، ودير غسانة، والنبي صالح، وقراوة بني زيد، وبلدة بيت ريما، وسيرت آلياتها العسكرية في شوارعها.

كما أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، طريقا في البلدة القديمة من الخليل، بالأسلاك الشائكة.

وقال الناشط عارف جابر، إن قوات الاحتلال أغلقت بالأسلاك الشائكة مدخل “العين الحمرا”، الذي يعد الطريق الوحيد لسكان حارتي السلايمة والجعبري، وكذلك للمسجد الإبراهيمي، مضيفا أنه بإغلاق هذا الطريق، فإن الاحتلال يحكم فصل أحياء البلدة القديمة عن بعضها.

وذكرت مصادر محلية أن قوات جيش الاحتلال اقتحمت مخيم العروب شمالي الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وبالتوازي، استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي على آليتين لتعبيد الطرق، في قرية المعصرة جنوب بيت لحم.

وأفاد الباحث في شؤون الجدار والاستيطان حسن بريجية، بأن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت المعصرة واستولت على “مدحلة” وصهريج مياه أثناء تعبيد طريق داخلي، يقع ضمن المخطط الهيكلي للقرية.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أعادت إغلاق مدخل قرية المنشية، جنوب شرق بيت لحم.

وأوضحت مصادر محلية أن قوات الاحتلال أعادت إغلاق مدخل القرية بالسواتر الترابية، بعد أن فتحته قبل ثلاثة أيام، مشيرة إلى أنه هذا الطريق يعد الممر الوحيد لقرى الريف الجنوبي للوصول إلى مركز مدينة بيت لحم وخارجها.

وفي سلفيت، أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي مداخل قرى وبلدات في محافظة سلفيت. وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال أغلقت البوابة الحديدية المقامة على الشارع المؤدي إلى القرى الغربية لمحافظة سلفيت، قرب بلدة قراوة بني حسان.

وذكرت المصادر أن قوات الاحتلال أغلقت كذلك البوابة الحديدية المقامة عند مدخل بلدة كفل حارس شمال المحافظة. كما اقتحمت قرية ياسوف شرق سلفيت قبل أن تغلق البوابة الحديدية المقامة عند مدخلها. وأقامت أيضا حاجزا عسكريا عند مدخل بلدة دير بلوط، غربي سلفيت.

وفي نابلس، اقتحمت قوات جيش الاحتلال مدينة نابلس، ونفذت عمليات دهم لمنازل المواطنين، في أطلق مقاومون النار النار على مركبات الجيش.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين مجاهد محمد فوزي عواد، وكريم وليد شحادة عقب اقتحام منزليهما في قرية سالم شرق نابلس.

وفي طولكرم اعتقلت قوات الاحتلال 3 شبان بعد مداهمة منازلهم في بلدة بلعا شرق طولكرم، وهم: مشعل اعمير، وباسم اعمير، وعبد الرحمن مجدي حمدان وله شقيق معتقل منذ عام.