قناة العالم
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طوفان الأقصى
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قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
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آسيا الوسطي
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
البوصلة
ضيف وحوار
نقطة تواصل
المغاربیة
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أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
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اليات الاحتلال تطلق النار تجاه منازل المواطنين في الصفطاوي شمال قطاع غزة
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عدوان اسرائيلي استهدف موقعا عسكريا في بادية البوكمال بمحافظة دير الزور
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قوات الاحتلال تقتحم بلدة سلوان جنوب المسجد الاقصى
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الاحتلال يستهدف بالمدفعية بلدتي الفخاري وخزاعة شرق خان يونس
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الاحتلال ينفذ عمليات هدم طالت 6 منشات في بلدة عناتا شمال القدس المحتلة
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زوارق الاحتلال الحربية تطلق القذائف تجاه شاطئ بحر مدينة رفح جنوبي القطاع
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زوارق الاحتلال الحربية تقصف مخيم النصيرات وسط قطاع غزة
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سلسلة غارات اسرائيلية على مدينة طرطوس في الساحل السوري
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عدوان اميركي بريطاني يستهدف منطقة بحيص بمديرية ميدي في حجة باليمن
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عدوان اميركي بريطاني يستهدف منطقة بحيص بمديرية ميدي بمحافظة حجة