موقع امريكي يكشف عن طلب إدارة بايدن من كيان الاحتلال بشأن السلطة الفلسطينية

العالم-الاميركيتان

وأضاف موقع أكسيوس حسبما نلقت القاهرة الإخبارية، أن العملية الأمنية تهدف في المقام الأول إلى استعادة السيطرة على مدينة جنين في الضفة الغربية ومخيم اللاجئين الخاص بها، من المقاومين والتي تعد العملية الأكبر التي تنفذها قوات الأمن منذ سنوات.

وأوضح مسؤولون في تصريحاتهم لأكسيوس، أن السلطة الفلسطينية أطلعوا إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ومستشاري الرئيس المنتخب دونالد ترامب مسبقاً على العملية، مضيفا أن منسق الأمن الأمريكي مايك فينزل التقى برؤساء الأمن الفلسطينيين قبل العملية لمراجعة خططهم.

وأضاف المسؤول، أن منسق الأمن الأمريكي، ومسؤولون في إدارة بايدن، طلبوا من الإسرائيليين الموافقة على التسليم العاجل للذخيرة والخوذات، والسترات الواقية من الرصاص، وأجهزة الاتصال اللاسلكي، ومعدات الرؤية الليلية، وبدلات التخلص من المتفجرات والسيارات المدرعة، والتي ستعزز من موقف السلطة خلال العملية في جنين.

وتابعت أكسيوس، أن إدارة بايدن طلبت من الإسرائيليين الإفراج عن بعض عائدات الضرائب لصالح السلطة الفلسطينية، التي جمدتها حتى تتمكن السلطة الفلسطينية من دفع رواتب قوات الأمن الفلسطينية.