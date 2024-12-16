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الاحتلال يختار ضحايا جدد من الدفاع المدني والمصورين للقتل !

الإثنين ١٦ ديسمبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٣٦ بتوقيت غرينتش

ارتکب الاحتلال الاسرائيلي مجازر جديدة في مناطق عدة من قطاع غزة، راح ضحيتها أکثر من 40 فلسطيني، بينهم 5 من عناصر الدفاع المدني ومصور صحافي في قناة الجزيرة.

العالم - مراسلون

وأفاد مراسل قناة العالم في ديرالبلح، محمد البلبيسي ان الاحتلال الاسرائيلي واصل غاراته الجوية علی مناطق مختلفة من قطاع غزة، کان أبرزها في مدينة خان يونس، بعد ان استهدفت طائرات الاحتلال مدرسة تابعة لوکالة الاونروا ما أدی الی استشهاد أکثر من 20 مواطن جلهم من الاطفال والنساء.

وأشار مراسل قناة العالم الی غارات عنيفة في المناطق الجنوبية لمدينة غزة، حيث استهدف جيش الاحتلال منزلاً لعائلة أبوحجر في النصيرات، ما أدی الی استشهاد عائلة کاملة شطبت من سجل الاحوال المدنية.

وأکد مراسل العالم استشهاد 5 من عناصر الدفاع المدني ومصور قناة الجزيرة أحمد اللوح، بعدما استهدفت طائرات الاحتلال مرکزاً للدفاع المدني في مخيم النصيرات.

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