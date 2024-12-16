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شركة معرفية ايرانية تنجح في صنع أجهزة الطرد المركزي النفطية

شركة معرفية ايرانية تنجح في صنع أجهزة الطرد المركزي النفطية
الإثنين ١٦ ديسمبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٣٧ بتوقيت غرينتش

نجح مهندسو شركة معرفية ايرانية في صنع معدات مختبرية متطورة، واجهزة طرد مركزي نفطية، ليخطوا بذلك خطوة هامة في خفض الاعتماد على المشتريات الخارجية.

العالم - ايران

وقالت المعاونية العلمية والتكنولوجية والاقتصاد المعرفي في مكتب الرئاسة الايرانية اليوم الاثنين، ان مدير هذه الشركة المعرفية "فريد منزوي" صرح بأن المجال الرئيسي لنشاط الشركة هو تصميم وصنع اجهزة المختبرات الخاصة بالمواد الغذائية، والبتروكيماويات، وصناعة النسيج، والاصباغ واللاصقات. وشرح منزوي ان شركته نجت في مجال معدات مختبرات المواد الغذائية في صنع الاجهزة الخاصة بالمختبرات الكيماوية والجراثيم، اما في مجال صنع معدات المختبرات الخاصة بصناعة النسيج فقد نجح خبراء الشركة في صنع معدات صنع الرطوبة لاجراء اختبارات بيئية.

كما اضاف بأن شركته نجحت في مجال صناعات اللواصق والاصبغة في صنع الاجهزة الخلّاطة الخاصة بهذه الصناعة وكذلك الاجهزة الخاصة بقياس الحرارة والرطوبة، اما في قطاع البتروكيماويات فقد نجحت الشركة في توطين صنع اجهزة الطرد المركزي المستخدمة للنفط، وان صنع هذا المنتج يعتبر خطوة فعالة لسد حاجة الصناعات الحساسة في داخل البلاد وخفض الاعتماد على الاجهزة اجنبية الصنع.

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