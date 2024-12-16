'إسرائيل' تستبيح سوريا لفرض أمر واقع..

العالم - مراسلون

أفاد مراسل العالم في رام الله فارس الصرفندي، أننا أمام إجراء إسرائيلي حثيث لفرض أمر واقع في سوريا وهذا ما تحدث عنه الوزير الإسرائيلي سموتريش من جديد حول تكثيف الاستيطان والذي يذهب بأن الجولان جزء لا يتجزأ من أرض الكيان وأن الهدف الإسرائيلي الآن هو التقدم وليس الرجعة.

وقال مراسل العالم إن كلام سموتريش هو رسالة تؤكد أن الكيان الإسرائيلي يستغل الفرصة السانحة للتوسع الاستيطاني داخل سوريا.

وأشار مراسل العالم الى تقدم الجيش الإسرائيلي داخل سوريا ملفتا أن الاحتلال استطاع الوصول الى ريف دمشق بدون أن يطلق طلقة واحدة، فيما هم تمكنوا من تدمير القدرات العسكرية السورية بمقدار 85 بالمائة، بانتهاكات يومية على أراضيها.

وتطرق مراسلنا الى حديث داخل الكيان الإسرائيلي حيث أن هناك يمين استيطاني يرى أينما وصل الحذاء الإسرائيلي فيصبح جزءا من أرض الكيان.

وأضاف أن اليمين الإسرائيلي كان يرى أن معارك جنوب لبنان معركة خاسرة للكيان فيما كان الإعلام يهاجم نتنياهو وكانوا يعارضون حرب لبنان، ملفتا الى أنه لا يوجد اليوم أي انتقاد من الجيش حول الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا، وذكر مراشل العالم أنه كله تم في حالة لم يتلق الجيش الإسرائيلي أي خسائر يدل على ذلك حديث الضباط الإسرائيليين وكلام مراسل قناة الـ12 العبرية حيث خرج يقول دخلنا إلى سوريا في نزهة ولم ندخل في حرب.