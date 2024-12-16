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حتى لو بقينا 20 عاما في غزة...

ضابط إسرائيلي رفيع: الكيان المحتل لن نصل لآخر صاروخ لدى حماس

ضابط إسرائيلي رفيع: الكيان المحتل لن نصل لآخر صاروخ لدى حماس
الإثنين ١٦ ديسمبر ٢٠٢٤ - ١٠:٢٥ بتوقيت غرينتش

أقرّ ضابط رفيع في جيش الاحتلال الإسرائيلي بأن الجيش، حتى لو بقي 20 عامًا في قطاع غزة، لن يتمكن من الوصول إلى آخر صاروخ تمتلكه حركة حماس.

العالم - الاحتلال

وصرّح الضابط لشبكة 12 الإسرائيلية بأن "إسرائيل" لن تنجح في القضاء على آخر صاروخ لدى حماس حتى لو بقيت في غزة لعقدين.

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة الغارديان البريطانية أن "آفي ديختر"، أحد وزراء حكومة الاحتلال، صرّح بأن الجيش الإسرائيلي سيبقى في غزة لعدة سنوات لمحاربة العناصر الجديدة في حركة حماس، مشيرًا إلى أن الجيش سيكون مسؤولًا أيضًا عن إيصال المساعدات الإنسانية هناك.

وأضاف: "هناك الكثير من المهام أمامنا، وأعتقد أننا سنبقى في غزة لفترة طويلة.

معظم الناس يدركون أن الكيان الإسرائيلي تدخل وتخرج من غزة منذ سنوات، ومن الممكن أن يستمر في البقاء في محور نتساريم".

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